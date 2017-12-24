“神医”层出不穷多因监管乏力

以“拍打自愈疗法”转战中国大陆、台湾地区及澳大利亚等多个国家地区的“大师”萧宏慈，在2017年4月因过失杀人罪在伦敦被捕，并引渡至澳大利亚后，并未彻底消失。由他打造的产业链仍在运作。（12月21日澎湃新闻）

萧宏慈自称是医行天下创办人，“拍打拉筋”倡导者，自愈力健康管理专家，教育医学创始人之一。宣称其疗法可以治疗感冒、中风、老年痴呆症、瘫痪、肾衰竭甚至癌症和抑郁症等多种疾病。然而，凡宣称“包治百病”的，凭常识就可判断，与其说是行医，不如说是行骗。

面对媒体“非法行医”的质疑，萧宏慈以“我非医生”的声明进行推责。中国医师协会法律事务部主任邓利强认为，认定非法行医的依据为“没有医师资质从事医疗诊疗活动”，诊疗活动既包括诊断治疗也包括康复，萧宏慈及弟子们组织的活动是一个典型的诊疗行为，属于非法行医。

对“拍打自愈疗法”的“所有病都能治”，我们并不陌生。从“神医”胡万林到“中医食疗第一人”张悟本，从“神仙道长”李一到“照片先生”刘逢军、“健康教母”马悦凌，再到后来的“用宇宙能量治病”的“高级养生专家”方雅，一个个粉墨登场，无不是“没有最神只有更神”。

“神医”凭什么“神”？当然是利用患者为病痛所折磨、病急乱投医的心理，当所谓权威专家把自己吹得神乎其神，患者往往难以辨识。由于癌症和抑郁症这样的疾病本来就难以医治，患者也总是抱着“宁信其神”的想法，不管有没有用先试一试再说，于是“神医”设好陷阱，不愁没人掉进来。

然而“神医”的“神”，说到底还是拜监管乏力所“赐”。比如这个“拍打大师”，其“拍打自愈疗法”的宣传声势浩大，萧宏慈的微博粉丝有17万多人，拍打拉筋体验营在南宁、上海、深圳、郑州、北京都有安排，拍打器械在淘宝、京东、微店等电商平台销售，“拍打大师”的“行医”既如此明白又如火如荼，却未见哪个部门出来说句话。

一个个“神医”粉墨登场，监管部门却总是听之任之，对“神医”以及那些见利忘义的机构、媒体的联手“造神”活动，更是毫无反应。可见，除了招摇撞骗啥都不会的“神医”，一个个能“没有最神只有更神”，说到底，无不是因为监管的缺位和滞后。