韩4名新生儿接连死亡 或因医护人员未遵守消毒规范

韩国疾病预防与控制中心20日说，4名新生儿短时间内相继死亡很可能是由于在医院交叉感染，嫌疑直指受到污染的注射器或输液袋。

同一个渠道感染

本月16日21时31分至22时53分，4名新生儿在位于首都首尔的梨花女子大学木洞医院重症病房的保育箱内相继死亡，家属随后报警。血液检测显示，其中3个孩子感染弗氏柠檬酸杆菌。 梨花女子大学木洞医院20日对细菌样本分析后认定，3个孩子感染的弗氏柠檬酸杆菌属于同一类型，这意味着他们很可能是从同一个渠道感染。

院方初步怀疑，注射器或输液袋可能受污染。 疾控中心20日证实这一说法，“多人携带的细菌含有相同脱氧核糖核酸(DNA)结构，表明他们通过同一种方式感染细菌的可能性非常高”。疾控中心也怀疑，某一名医护人员未遵守消毒规范，可能致使接触过的多名新生儿患病。

弗氏柠檬酸杆菌是成人肠道正常寄居菌，但在婴幼儿中可能引发呼吸道、泌尿系统和血液感染。 首尔警方19日突击检查梨花女子大学木洞医院，带走保育箱、抽吸设备、注射器、输液袋等医疗装置，送往法医部门检测。警方还打算问询这家医院的6名医生和5名护士，以调查重症病房运行是否有违规之处。 除了质疑医院方面消毒措施是否到位，此前也有人怀疑院方是否滥用抗生素。疾控中心说，3名新生儿所携细菌可能具有抗药性，但确切结论要等完整尸检结果出炉后才能得出。

全面检查各大医院

事发病房内共有16名婴儿，其中4人16日死亡;另外12人中，4人17日出院，但其中1人当天因高烧再度入院，8人出于保险起见转往其他医院。 值得注意的是，在12名婴儿中，4人检测发现携带轮状病毒。这种病毒容易经由“脏手以及受污染的日常用品、食物和水”在婴幼儿中传播，引发严重腹泻。

《韩国先驱报》报道，这间重症病房里分隔为多个区域，死亡的4名新生儿均在同一个区域内，其中3个孩子的保育箱在同一排，第4个孩子在隔壁一排。

一名父亲接受《中央日报》采访时说，他的女儿是4名死亡新生儿之一，“护士们常让橡皮奶嘴裸露在空气中，我现在怀疑这样做是否卫生。有时候，我还看见护士不戴手套做各种操作”。按照他的说法，孩子们住在重症病房只是因为早产，并非患有重病。 另一名家长抱怨：“我看见护士们给新生儿换尿布时不戴手套。” 韩国保健福祉部长官朴凌厚19日在国会发言，承诺今年年底前全面检查全国各大医院大约98间新生儿重症病房，以避免类似悲剧。