山西：设有儿科的医疗机构 冬春季节期间不得停诊和拒诊

连日来，随着气温的下降，全省各医院的小患儿明显增多。今日，省卫生计生委下发通知，要求在冬春季节期间，全省各级设有儿科的医疗机构要合理调配儿科医务人员力量，做好门诊和急诊之间的有效衔接，不得出现停诊和拒诊情况。

按照要求，各级卫生计生行政部门要加强对儿科医疗服务工作的组织管理，要采取多种措施引导、分流患者，指导医疗机构集中儿科医疗资源，确保满足儿科医疗服务需求。

各医院要有针对性地加强预防保健科、眼科、呼吸内科、消化内科、感染疾病科等专业力量，满足高峰期儿科患者医疗需求。三级综合医院需发挥医联体中牵头单位作用，统筹协调好医联体内儿科医疗资源调配，建立与基层医疗卫生机构之间有效转诊机制，合理引导、分流儿科患者，形成双向转诊、上下联动、资源共享机制。二级以上医院要加强对基层医疗卫生机构的对口帮扶，调派儿科医务人员到基层医疗卫生机构出诊、巡诊、培训、指导等，提高基层医疗卫生机构儿科医疗服务能力，吸引儿科常见病、多发病患者选择基层首诊。

与此同时，各级各类医疗机构要加强冬春季儿童常见传染病的监测报告，落实预检分诊制度和首诊医生负责制度，认真细致填报儿童病例，特别是在校学生病例信息，坚决杜绝学校病例漏报情况。卫生计生行政部门加强与教育行政部门沟通和协作，落实联防联控，严密防范学校疫情。承担预防接种任务的医疗机构，要规范做好疫苗接种工作，保持较高水平的免疫规划疫苗接种率，并积极开展第二类疫苗接种工作，建立有效免疫屏障，有效降低相关传染病儿童发病水平。（记者 薛琳）