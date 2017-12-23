广东：下月医疗服务价格再调整

今年7月前，广东全省所有公立医院全面启动改革，改革即将满“半周岁”，老百姓在其中的获得感如何？

前日，国家卫生计生委在粤举办广东综合医改媒体沟通会，省卫生计生委主任段宇飞介绍了相关情况。他坦言，第一次调整医疗服务价格目的是“腾空间、调结构”，因此市民群众对于医药价格下降的获得感可能不大，他宣布下月广州地区医疗服务价格将再度调整，而医用耗材费用零加成也将“在路上”。

医改措施1：药品零加成 提高合理医疗服务价格

成效：全省医疗费用增长控制在9.94%

段宇飞介绍，改革将中央、军队、武警、省属医院价格管理权限下放给属地。实行“同城同价”“一院一策”等政策，明确了财政补偿、挂号费并入门诊诊查费、门诊诊查费纳入医保报销范围等政策。经济欠发达地区公立医院所需财政补偿经费，由省财政予以全额补助。部属、军队、武警医院的补偿资金，先由省财政参照省属医院补偿水平核拨。

监测显示，参与此轮改革的14个市公立医院，改革后比改革前半年的次均门诊费用上升5.5%、次均住院费用下降0.4%；次均门诊药费、住院药费分别下降3.6%和12.7%。今年1-11月，全省医疗费用增长率控制在9.94%。

医改措施2:改革公立医院管理体制

成效：逾八成公立医院同级检验结果互认

改革以来，广东积极探索公立医院管理体制改革，出台医疗费用控制指标和措施，建立医疗费用公示制度，全面启动改善医疗服务行动，改善群众就医体验和医务人员执业环境。

目前已经在深圳、珠海、东莞、中山等市建立公立医院管理中心。深圳、珠海等部分市探索对新设立的医疗机构不再定机构规格。

目前，全省63.3%公立医院实行了按病种付费，91%公立医院参加医疗责任险，66.9%公立医院开展预约诊疗，92.3%公立医院开展优质护理服务，86.4%公立医院实现同级检查检验结果互认，47.8%公立医院开展日间手术。

医改措施3:全面启动医联体建设下沉

成效：县域内住院率超过80%

在珠三角和粤东西北、城市和农村因地制宜推动多种形式的医联体建设。在城市主要推广深圳罗湖经验，农村主要促进“县镇医联体”建设。

段宇飞介绍，省二医率先探索网络医院建设，在全省建立13790个接诊点。截至11月13日，全省共组建了349个医联体，其中医疗集团52个，医疗共同体111个，专科联盟106个，远程医疗协作网16个，其他类型64个。全省163家三级公立医院全部参与医联体建设工作，各地市申报有成效的医联体59个。

今年1-10月，全省县域内住院率已达80.5%，比2016年提高0.7个百分点。全省有13个地级市市域内住院率高于90%。

医改措施4:加快推进医保支付改革

成效：今年底前不少于1000种“按病种付费”

目前全省各市已基本建立总额管理，普通门诊费用以按人头付费为主，住院费用以按病种、按服务单元为主的多元复合式医保支付方式。今年起，在全省全面开展按病种分值付费，要求各市2017年底前按病种分值付费的病种数不少于1000种。

改革进行后，将日间手术和符合条件的门诊特定病种纳入按病种收付费范围，参保人住院手术前在同一医疗机构的门诊必需检查费用可纳入当次按病种付费结算范围。

此外，在中山、东莞、珠海3个市开展医保基金管理体制机制改革试点，推进医保管理体制改革。

医改措施5:大力推进家庭医生签约服务

成效：重点人群63%获签约服务

广东公立医院改革提出，要使家庭医生签约服务逐步走上制度化轨道，实行分类签约、有偿签约、差别化签约。广东出台了家庭医生签约服务包、收付费、团队职责分工指引及运作流程、绩效评价、家庭病床及临终关怀工作指引等系列配套政策和规范性管理文件，开展为期6年的家庭医生团队滚雪球培训项目。

目前，广东21个地市全面开展家庭医生签约服务，17个地市出台了以服务包为基础路径的签约服务收付费标准，开始有偿签约服务。截至12月14日止，全省全人群签约服务覆盖率为41.45%，重点人群签约服务覆盖率为63.36%。

医改措施6:改革药品采购制度

成效：采购平台将由1个增到3个

深圳市在全国率先尝试“政府引导、市场主导”的药品集团采购模式，预计一年可节省药品费用15.37亿元。国务院医改办对深圳市GPO采购给予了充分肯定，并要求尽快探索建立起GPO中国标准，加快推广深圳GPO做法。

因此，广东将GPO做法推广到广州，大力推广药品集团采购，正在抓紧制订实施方案，允许各地在省、广州、深圳药品采购平台上采购，鼓励三个平台形成有序良性竞争态势。

焦点问答

下月广州地区医疗服务价格再度调整

问：深圳已经启动公立医院改革第二轮价格调整，会跟进吗？

答：广州地区准备下月，即2018年1月进行第二次调整医疗服务价格，具体方案正在商议中。大原则是更精准地体现医疗劳务价值，更多的大检查、检验项目将降价，医院收入总体仍按“8:1:1”方式补偿。在改革过程里，将每个月监测医疗服务与收入体现、患者反映、医卫事业状况变化等等，持续进行动态性调整。

此外，下一步广东医改还准备将医疗耗材费用的加成也“去掉”，到2020年前，通过两票制、分级诊疗推进、公立医院管理制度改革等措施，使群众更能感受到“看病难、看病贵”难题得到有效缓解。

广东三甲医院取消门诊“不可能”

问：“小病就近看，首诊在基层”的分级诊疗措施，在公立医院改革半年里，门诊情况变化如何？

答：目前来看，广东三甲医院取消门诊仍旧“不可能”。按医疗卫生服务体系建设，终极目标是“三甲不应有门诊”，但现有的体系改变需要有个过程。

问：有不少人说，医改了但看病买药费用没怎么降低？

答：全省公立医院的改革，从“药品去加成”这一项看，腾出了15%，从理论上说应该能为患者减轻很多负担，但要说明的是，这是15%减去的原收入里，80%要通过调整医疗服务价格补回来，10%由政府补助医院，10%医院方面承担，因此调价后，医疗服务价格调升了，大型检查设备、检验费用调降了。

医改的获得感，对于慢性病患者来说，门诊看病可能感觉明显些，因为药费比例高；住院患者，因为需要医护人员服务较多，可能就不太感觉到降价，甚至花的费用更多了。（记者何雪华 通讯员粤卫信）