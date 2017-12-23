受访专家：首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长 张能维

上海交通大学医学院附属仁济医院泌尿系结石诊治中心主任 陈 奇

中南大学湘雅医院普通外科、胰腺胆道外科主任医师 黄耿文

结石虽不是不治之症，疼起来却要命。首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长张能维告诉《生命时报》记者，由于发作痛、危害大、易复发，尿结石、胆结石和胃结石这三块“小石头”，困扰着几亿国人。

尿结石，慢性的更可怕

泌尿系结石也称尿结石，是尿液中结晶沉积导致，可见于肾、输尿管、膀胱和尿道的任何部位，以肾与输尿管结石最为常见。据统计，我国尿结石发病率为1%~5%，南方地区高达5%~10%，且以男性居多。

上海交通大学医学院附属仁济医院泌尿系结石诊治中心主任陈奇介绍，疼痛和血尿是尿结石最常见的临床表现。如输尿管结石急性发作时，会出现剧烈的肾绞痛，常大汗淋漓、恶心呕吐，但不会危及生命。反而是无明显疼痛的慢性结石，会带来长期梗阻、感染，逐渐损伤肾脏功能，最后导致脓毒血症、败血症或尿毒症。

“一般来说，长了小于4毫米的肾结石，可通过多喝水、多运动等生活方式进行排石;小于7毫米的肾结石，需要药物治疗结合生活方式调整进行排石;难以排出的结石，则需要手术治疗。”陈奇强调，治疗时，患者要摒弃一些错误观念：

错误一：限制钙的摄入。其实，尿结石主要是草酸摄入过多，防治的关键是限制菠菜、豆类、葡萄、茶、橘子、番茄、土豆、竹笋等高草酸盐食物的摄入。

错误二：不痛的尿结石不用治疗。结石逐渐增大后，基本上不再移动，不会导致疼痛，却能使肾功能完全丧失。另外，结石的长期慢性刺激，有可能诱发肾脏肿瘤。

错误三：盲目相信小广告。很多人觉得体外碎石和溶石治疗快捷、方便，因而盲目追捧。事实上，体外击碎结石必然损伤肾脏，积水严重的肾结石患者，本身肾脏的排石功能已经受到损害，即便将结石击碎，也无法顺利排出。溶石治疗主要针对尿酸结石及胱氨酸结石。临床上常见的草酸钙结石，使用药物溶石效果不佳。患者在选择治疗手段时，最好听从医嘱，别轻信小广告，盲目使用。

尿结石的高危人群包括：南方石灰岩地区居民，如贵州、广西等地;爱吃草酸类、高脂、高热、高钙食物的人;喝水量少、久坐不动、经常憋尿、烦躁易怒的人;患有甲状旁腺功能亢进、痛风、泌尿系统感染等疾病的人;有结石家族史的人。

改变生活习惯对预防尿结石尤为重要。建议多喝水，尤其要注意夜间和清晨补水，避开饮料、啤酒、果汁;少吃草酸盐含量高的食物;患病期间，肉类、动物内脏、沙丁鱼、蟹、咖啡等也应减少摄入。

胆结石，“三高”食物是祸首

“我国约有7%的人正经受胆结石之苦，其中，女性明显多于男性。”中南大学湘雅医院普通外科、胰腺胆道外科主任医师黄耿文介绍，不良饮食、缺乏运动等因素导致胆结石的发病率呈上升趋势。如吃过多高脂、高糖、高胆固醇食物，导致胆汁中的胆固醇过多，从而析出形成结石。进食不规律，造成胆汁淤积，也为结石的形成创造了条件。此外，不注重卫生、滋生蛔虫等寄生虫病也会诱发胆结石。

胆结石的主要症状为右上腹绞痛，痛感波及肩和背部，伴有恶心、呕吐、发热等，常发生在进食油腻食物、饮酒或剧烈运动后。不及时治疗的话，会引起胆囊、胆管的慢性炎症，诱发胆囊、胆管癌变。黄耿文介绍，不少人存在以下误区，从而耽误了治疗：

误区一：小的或单个胆囊结石不用治疗。这是非常错误的观点，小结石易卡在胆囊管或掉入胆总管，诱发急性胆囊炎等并发症。建议小于1厘米胆囊结石、无症状胆囊结石，要定期复查;胆囊结石达到3厘米以上必须手术;胆囊结石合并胆囊息肉，需手术治疗;胆管结石易引起胆管梗阻、炎症，需手术治疗。

误区二：溶石治疗和体外碎石取代手术。不少患者对“切除胆囊”心存恐惧，总想选择保胆的治疗方法。但治疗胆囊结石，只取出结石，不切除病灶，日后更容易复发。而且，溶石治疗对胆色素或混合型结石疗效并不明显，碎石治疗会增加结石流入胆道或胰腺的风险，进而造成更严重的疾病。

黄耿文强调，肥胖、高血脂、糖尿病、脂肪肝、肝硬化者及多次妊娠的女性，都是胆结石的高发人群，一定要注意调节饮食，忌油腻、高蛋白、甜食和刺激性食物;规律生活，经常运动、避免发胖;定期体检，尤其是有胆结石家族史的人。

胃结石，老年人最应当心

“草酸多了，长肾结石;胆固醇多了，长胆结石，这都是消化和营养太‘好’所致。但胃结石却是因为消化太‘差’。”张能维解释道，比如吃了柿子、黑枣、山楂等鞣酸过多的食物，或误食毛发、衣物纤维等，在胃酸的作用下生成一些不溶于水的沉淀物，与果胶、食物残渣胶合在一起，从而凝结成石。

胃结石的危害远小于尿结石和胆结石，其主要症状是胃胀不适，但有些胃结石达到十几厘米时，就会压迫胃壁，引起溃疡、出血，甚至穿孔和恶变。胃结石的发病率呈逐年递增趋势，老年人群中更为明显，这是因为老年人胃部蠕动、排空缓慢， 致使食物在胃部停留时间长，尤其是空腹大量食用柿子、山楂等食物，令胃结石患病风险增加。

有传言说可乐中的二氧化碳和磷酸能使胃结石越来越小。张能维强调，这不符合科学依据，可乐中的二氧化碳气体属于游离状态，磷酸含量很少，对于结石的溶解能力微乎其微。且喝过多的可乐，反而会刺激胃。如果结石不太大，症状也不明显，建议服用食物碱、苏打水促排。平时要少吃柿子、生山楂等食物，尤其别空腹食用，老年人及胃肠功能弱的人更应谨慎。▲（生命时报记者 谭卓曌）