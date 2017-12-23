基层医疗应起主力军作用

目前，我国基层医疗卫生机构占比达到93.4%，接诊人数却仅占总诊疗人数的53%，与之相对的是，占全国3%的三甲医院承担了42%的诊疗人次。大医院“战时状态”、小医院“门可罗雀”的状况依然没有改观。在近日举行的中国基层医疗发展高峰论坛上，国家卫计委医政医管局副局长焦雅辉指出，优质高效的医疗卫生服务体系，不仅依靠单一公立医院或公立医疗机构，基层医疗卫生服务体系应起到主力军作用。

焦雅辉说，大力推进基层卫生事业的发展，完善分级诊疗制度是近年来国家医疗体制改革的首要任务。此次会议提出的“标准+系统+服务”模式，将推动诊所在内的基层医疗机构转型升级，逐步分流大医院压力，解决“看病难”问题。

北京协和医学院公共卫生学院院长刘远立表示，强基层是手段，根本目标是让百姓能够得到便捷、有效的服务。基层诊所能够促进优质医疗资源下沉，分流医院压力，解决“看病难”问题，但同时也存在量大、面广、缺乏管理等问题。

刘远立说，基层诊所跨出第一步很容易，难的是标准认证。2016年，平安万家医疗联合JCI（国际医疗卫生机构认证联合委员会）等权威国际医疗质量体系认证机构，打造“国际标准，中国实践”的本土诊所认证，以鼓励更多诊所经营者重视诊所标准建设。

专家强调，以“标准+系统+服务”为核心的模式是一套创新解决方案，不断为基层诊所发展注入新动能，促进社会医疗资源的均衡配置，夯实分级诊疗基础。依法管理医院和评价制度，将有助于我国医改的推进，助推我国基层医疗的发展。