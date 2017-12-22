这六个饺子馅 都适合今天吃

民间有句俗话，冬至的时候吃饺子，这样耳朵就不怕被冻掉了。冬季记得要多吃饺子。因为这个时候，蔬菜、水果都不是很丰富，吃顿饺子，就等于一次吃了七八种食物，论养生效果，是谁也不如它呀。

茴香饺养胃健脾

吃茴香饺子，其实是需要勇气的，爱的人爱得要死，不爱的人一点也不能接受。

其实，茴香饺子算是非常健康的一种了，营养价值很高。每百克的茴香，维生素A和钙的含量，均居叶菜之首。中国《药典》也有记载，茴香有健胃、散寒、行气、止痛的作用，蔬菜大多性寒，茴香却性温，因此脾胃功能差而且还喜欢吃素饺的人，选茴香饺准没错。

做起来很简单，将有机茴香洗净，用开水烫一下，切碎，拌进用酱油、料酒、盐煨好的猪肉馅里，搅拌均匀，再加一大勺香油搅匀，包成饺子就好了。香喷喷地吃完一大盘，身子暖和了，却没有胀肚的感觉。因为茴香菜叶中含叶绿素也较多，能消除胀气，促进肠蠕动和通便净肠，真是一道简单的美食啊。

鲜虾饺口感鲜香

国家高级营养师白石表示，不管在哪，鲜虾馅儿的饺子总是最受欢迎，口味鲜，还不腻，放在冬天吃，还有提高食欲的作用。包了几十年的饺子，有一些经验可以与读者分享一下。

自己在家做鲜虾饺，最主要的问题就是包出来的味道不够鲜，有两个关键，一个就是放盐的时间。鲜虾馅儿要先放盐，这样会比较黏糊，口感才好。第二个关键是不要放葱姜，否则就易出汤，而且葱姜的味道也会盖住虾的鲜味。

还有人喜欢吃素三鲜饺，最需要注意的就是要防煮破，可以在面里加上鸡蛋清，蛋清里面含有蛋白质，遇热就会收紧，加了它以后，面皮也就不易破了。

韭菜饺子防便秘

很多人很喜欢韭菜的那股香味，其特殊的辛香气味有助于疏调肝气、增进食欲。韭菜中含有大量维生素和粗纤维，能增进胃肠蠕动，具有防治便秘的作用。

吉林省健康协会常务理事郝孟忠说，韭菜性温味辛，能补肾温阳、益肝健脾，但是其偏温热，阴虚内热者不宜食用，另外，消化不良或肠胃功能较弱者不宜多吃，建议每次将2～3种馅的饺子搭配吃，营养更全面，也能避免胃肠不适。

糖醋萝卜缓胀气。韭菜饺子吃多了容易胀气，可以将白萝卜切成细丝，加入糖、醋以及少量食盐拌匀搭配食用，能够帮助消化，缓解胀气症状。

白菜饺子清热消食

俗话说，“百菜不如白菜”，过年时大鱼大肉吃多了，做饺子时就不要再加肉了，可以来点纯素的白菜黑木耳饺子。白菜木耳黑白配，再搭配一些鸡蛋，不但清淡可口，而且营养丰富。

白菜不但含有膳食纤维、钙、铁、胡萝素、维生素C等多种营养素，而且具有清肺热、利肠胃、生津止渴、消食下气的健康功效;黑木耳既可以帮助清理肠道，也有辅助降脂的食疗功效。

白菜心做凉菜。将白菜心切成细丝，和西红柿、菜椒一起做成小凉菜，不但颜色好看，而且能祛内火、促食欲、解油腻。

香菇饺子健脾助消化

香菇是营养丰富的食用菌类，被誉为菇中皇后，当然做饺子馅时必然少不了啦。香菇饺子做起来可是有讲究的，一是最好选用新鲜的香菇，细嫩，老年人易消化;另外，香菇可以和洋葱以及肉类搭配。香菇具有健脾的作用;洋葱中含有硫化物，具有降低胆固醇的作用。

食后半碗饺子汤。所谓原汤化原食，煮完香菇饺子的汤有股特殊的香味，吃完饺子喝上半碗汤，可以帮助促进消化。注意喝饺子汤时不要加其他调料，以免增加摄盐量。

酸菜饺子爽口解腻

翠花，上酸菜喽!酸菜炖肉、酸菜粉条、酸菜饺子，冬天很多人都喜欢吃酸菜。过年的时候，东北很多地区都会包酸菜饺子吃，吃起来不但又酸又甜，还能促进食欲;另外，酸菜还能够中和肉类的腥腻味儿，爽口不油腻，因此也适合老年人食用。

酸菜饺子不宜多吃。酸菜是用白菜腌制而成，其中含有一定的亚硝酸盐，不宜多吃。购买酸菜时要问腌制时间：一般21天时亚硝酸盐含量达到最低。质优的酸菜菜帮应是微白透明的。

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速冻食品分为速冻鱼及肉制品、果蔬和米面食品等，它们对温度要求很高，一旦温度不达标，很可能导致提前变质。饺子里的肉和菜都是生的，鱼、虾、禽肉等富含蛋白质，容易吸引一些细菌甚至致病菌。一旦肉在加工中受到污染，或工人包饺子时带入细菌，或储存方式不恰当，都可能导致饺子被细菌污染，食用后对健康不利。

结冰或结霜的饺子最好别吃，可能反复融冻过。超市中的存储温度不稳定，一旦解冻或温度回升，细菌数目将急剧增加，造成速冻食品品质下降，导致饺子提前过期。如果发现饺子、汤圆等速冻面食表面开裂了，最好也不要食用。因为这些食品油脂含量较高，存储时间过长导致表面开裂，里面的馅料可能已经发生氧化，不但口感降低，食物本身可能也已经变质了。