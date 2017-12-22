“中关村信用智库”成立 助推信用经济发展

人民网北京12月22日电 随着中关村企业信用促进会理事长段宏伟在2017信用北京暨（第三届）信用中关村高峰论坛上宣读《中关村信用智库发起倡议书》，中国科学院大学经济与管理学院副院长吴德胜、北京市科技金融促进会理事长张利胜、北京大数据研究院院长助理邓攀和北京银行中关村分行行长徐中兴等十位智库发起人代表一起点亮“智慧之光”，备受关注的“中关村信用智库”宣告正式成立。

十位智库发起人代表一起点亮“智慧之光”，启动中关村信用智库

中关村信用智库是在北京市经济和信息化委员会、中关村科技园区管委会的关注下，由中关村企业信用促进会连同十多位行业专家、企业代表共同发起成立的社会信用体系建设高端人才交流平台，是理论专家与应用专家为共同打造中关村信用体系建设2.0模式应用场景而做出的积极探索。

在刚刚举办的2017信用北京暨（第三届）信用中关村高峰论坛上，中关村科技园区管委会副主任王汝芳表示，中关村目前的信用体系建设已经进入2.0时代，应紧紧抓住信用产品应用这个核心，积极顺应技术发展和产业变革的要求，继续深化信用体系建设，有效助力科创企业特别是初创企业创新发展。其中关键手段便是开拓信用应用场景，强化信用支撑作用。

据介绍，中关村信用智库目标明确。该智库将努力建设成信用高端人才的思想碰撞平台，产品、应用及服务的快速发布的平台。智库还将积极探讨新时代的信用模式与信用体系构建；为信用领域的政策制定提供参考；充分利用中关村先行先试的区位优势，不断发挥示范区示范引领的带动作用；培育信用市场，推动信用应用，树立信用文化。

未来，中关村信用智库将坚持实践第一，为推进信用体系建设和社会治理能力贡献切实可行的对策建议；智库建设将适应经济新常态，促使智库成果在推进信用体系建设中发挥更广泛的实际效果，引领信用领域新动态。

专家强调，新模式下更多企业将会成为信用数据采集的对象，同时也将有更多企业因自身信用体系建设及参与社会信用体系建设而获益。信用等级高低，必将关系到企业筹资成本的大小。新成立的中关村信用智库，也将成为联通政府、行业专家、园区企业的交流平台。

附：中关村信用智库发起人代表名单

石 勇 中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任、中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室主任、国务院参事、发展中国家科学院院士、中国科协第九届全国委员会委员

郭 洪 中关村银行董事长

段宏伟 北京中关村科技融资担保有限公司董事长

吴德胜 中国科学院大学经济与管理学院副院长、金融与统计教研室主任

张利胜 北京市科技金融促进会理事长

傅毅明 北京大数据研究院院长助理、战略合作部主任

邓 攀 北京大数据研究院院长助理

关建中 大公国际信用评级集团董事长

徐中兴 北京银行中关村分行行长

李 钰 龙信数据（北京）有限公司董事长

施水才 北京拓尔思信息技术股份有限公司总裁

江春华 北京恒华伟业科技股份有限公司董事长

范晓忻 金电联行(北京)信息技术有限公司董事长

顾 强 华夏幸福基业股份有限公司副总裁

蒋 韬 同盾科技创始人兼CEO