科普：犯罪行为或与脑损伤有关

从神经学角度研究犯罪行为，或有助于锁定犯罪高风险人群并及早干预。一项美国最新研究发现，大脑中负责基于道德和价值观做决策的功能网络一旦受损，会增加个体的犯罪倾向。

美国历史上曾出现脑损伤患者实施严重犯罪的案例。美国范德比尔特大学、哈佛医学院等机构的研究人员一起分析了一系列脑损伤患者实施犯罪的案例，通过核磁共振成像和计算机断层扫描检查了患者脑部。

研究人员将患者脑部的神经影像学分析结果与用健康志愿者数据建立的大脑数据库比对，发现虽然上述患者脑损伤发生在不同部位，但受损处均指向大脑中同一个网络——负责基于道德观做决策的功能网络。

他们还比对了认知控制等大脑中与做决策有关的其他心理过程的功能网络，发现与没有犯罪行为的脑损伤患者相比，有犯罪行为的患者受损部位与大脑中基于道德和价值观做决策的功能网络的连接更紧密，这表明脑损伤患者的犯罪行为与该功能网络损伤有关。

“我们开发出一个比较新的（研究）途径，”领导这项研究的瑞安·达比说，“这是第一次用这种途径来研究犯罪行为。”该研究结果发布在新一期美国《国家科学院学报》上。（记者张莹）