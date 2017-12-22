世界最长寿男性113岁了 收到世界各地人的祝福

世界最长寿男性弗朗西斯科·努涅斯·奥利韦拉１３日迎来自己的１１３岁生日。生日当天，在他位于西班牙巴达霍斯省比恩贝尼达村的家中，老人收获了来自家人和世界各地人们的祝福。

奥利韦拉１９０４年１２月１３日出生在比恩贝尼达，膝下有４个子女、９个孙辈和１５个重孙辈。在１１２岁的以色列老人伊斯雷尔·克里斯塔尔今年８月１１日去世后，他成为全世界在世最长寿男性。

除了服兵役那段时间，奥利韦拉就生活在比恩贝尼达村里，退休前一直务农，日常生活简单、规律，每天散步，到酒吧跟老伙计们玩玩扑克。直到１０７岁，他都尽量坚持每天在村里散步。生日当天，老人也是以惯常的海绵蛋糕和牛奶作早餐，然后才开始庆生。

谈及奥利韦拉的长寿，家人说，除了家族的长寿基因及老人心态平和，这也与他主要吃自己种的蔬菜和豆类、每天喝一杯红酒有关。现在，奥利韦拉的日常起居由８２岁的女儿玛丽亚·安东尼娅负责。英国《太阳报》援引她的话报道，老人一直身体不错，除了做过一次白内障手术和摘除过一个肾，没生过什么大病，也没听他说这儿疼那儿疼。（乔颖）