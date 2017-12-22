医改创新挺入深水区 尚需不断提升患者就医体验

医联体全面铺开、共享医生助力基层、公立医院全部取消药品加成、异地就医及时结算……2017年，医改继续深入推进，专家指出，随着医改有的领域已取得阶段性成果，有的领域已驶入快车道，我国医改正向“深水区”挺进。医改的最终目的是提升群众的获得感，还需要不断提升患者就医体验，调动一线医务人员的积极性。

医联体遍地开花

共享医生助力基层医疗

不久前，幸运死里逃生的中风患者黄女士由湖南邵阳市中心医院下转至她的首诊医院隆回县人民医院，进一步接受康复治疗。这“一上”“一下”之间，正是今年以来我国加快推进医联体建设的成果体现。

湖南省卫生计生委医政医管处副处长李世忠介绍，近年来，湖南省以落实分级诊疗为出发点和落脚点，以群众需求为导向，以项目平台为支撑，探索建立医疗联合体运行新模式，促进优质医疗资源纵向下沉和横向流动，基本形成了覆盖全省的合纵连横医联体网络。为了建立全省急性卒中分级诊疗救治网，让患者在最短时间得到治疗，湖南建立了由湖南省脑科医院牵头的湖南卒中联盟，这是一个覆盖省市县三级医院的专病医联体。

四川确定由三级公立医院或业务能力较强的医院牵头，联合城市二级医院、社区卫生服务机构、护理院、专业康复机构等，形成资源共享、分工协作管理模式的城市医疗集团；湖南成立了跨区域的专科医联体，目前已吸引全国20余省份的100多家医院加入……医联体从此前多地试点的“自选动作”升级为全国铺开的“规定动作”，一系列密集措施随之出台。

国家卫计委数据显示，截至今年6月底，全国已有1764家三级医院开展了多种形式的医联体建设工作，占全国三级医院的80%。随着医联体作用成效逐步显现，基层服务能力也进一步提升，2017年上半年，全国县域内就诊率达82.5%，较2016年末增长了2.1个百分点。

随着“健康中国”上升为国家战略，发展远程医疗、实行分级诊疗、推进电子健康档案等创新医疗服务模式在发展中得到凸显。其中，移动远程医疗开启个性化医疗新时代。

湘雅二医院烧伤整形科主任王先成说，未来还会出现共享手术室，共享手术室就如同共享单车一样，只要有资质的医生都可以用，可以有偿使用，手术室提供护士、麻醉医生配合医生做手术。

全面取消药品加成

推进药改需三医联动

今年政府工作报告中承诺，公立医院全部取消药品加成；4月，国家卫计委等7部门联合发布了《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》，对公立医院医改设定时间表，通过取消药品加成、调整医疗服务价格等手段，进一步强化公立医院公益性。

国家卫计委数据显示，截至今年9月底，全国所有公立医院已取消药品加成。居民个人卫生支出占卫生总费用比重从2008年的40.4%降至目前的30%以下。

专家认为，从根本上破解“以药养医”顽疾，需加快医院行政体制改革，健全外部支撑，畅通“供血”路径。同时，坚持医药、医疗、医保“三医联动”，避免“单兵突进、顾此失彼”。

记者走访湖南省多家公立医院发现，受到医保总额控费、严控药占比等原因，一些医院出现了对病人限药的行为，一些医生坦言，现在一些常见的药都开不出来了。

一位医生告诉记者，“肿瘤病人化疗后会产生呕吐、反酸、胃不适等不良反应，必须用保护肠胃的药，但现在病人常用的缓解烧心、反酸的药品泮托拉唑钠肠溶微丸胶囊和泮托拉唑粉针都成了管制药品。”

一位医保部门的干部告诉记者，目前，医保支付改革进入实质性阶段，药品、耗材控费已纳入公立医院年度考核目标，并且要定期公示，这也让一些医院在第四季度的时候对一些辅助性药品和心脑血管系统用药等念起了“紧箍咒”。

一些医生受访时表示，控制医疗费用不合理增长和控制药占比的目的是为了遏制医院过度开药等趋利行为，让群众得到医改、药改带来的实惠，如果为了达到控制药占比的目的，在第四季度盲目管制病人需要的药品，这难免陷入顾此失彼的尴尬局面。

从事医药领域投资的海虹控股公司新闻发言人陆挥认为，湖南等地取消公立医院药品加成，希望建立医疗机构新型补偿机制，让公立医院回归公益性，这个大方向是正确的，但由于配套措施不完善等原因，医疗服务价格尚未完全理顺，管理方式仍需改进。陆挥建议，规范诊疗行为，降低药品、耗材等费用，在动态调整医疗服务价格的同时，推动医疗机构建立科学的补偿机制，统筹考虑取消药品加成及当地政府补偿政策，按照总量控制、结构调整的原则，同步调整医疗服务价格，提高诊疗、手术、康复、护理等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格；做好医改、药改与医保支付等政策的衔接，保证患者基本医疗费用负担总体不增加。

异地就医及时结算

报销不再“跑断腿”

“真没想到，在外省看病报销，跟在家里一样方便！这个政策对我们这些在外打工的人来说，实在太好了！”今年7月，安徽省滁州市定远县园艺村患者李先生，因急性化脓性阑尾炎在贵州省肿瘤医院就诊花去9776元，新农合报销3611元，出院时就享受了即时报账，成为定远县第一位新农合跨省就医即时结算的受益人。

近年来，国家出台了多个促进异地就医及时结算的文件。2017年，异地就医及时结算更是驶入“快车道”。2017年6月1日，湖南省所有统筹区全部接入国家异地就医结算系统，是全国14个最早实现全覆盖、整体接入国家异地就医结算系统的省份之一，并提前实现各类参保人群接入国家异地就医结算平台。

据人社部统计，截至今年11月15日，全国所有省级平台、所有统筹地区均已实现与国家异地就医结算系统对接，全国跨省定点医疗机构增加到7801家，90%以上的三级定点医疗机构已联接入网。

家庭医生签约增速

基层有了健康“守门人”

医改的重点内容之一家庭医生签约服务在2017年也有了较大推进。2016年6月，国务院医改办等七部委联合印发《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》，今年以来，多地出台了一系列配套政策：广西明确了家庭医生收费标准，基础服务包每人每年15元；山东对家庭医生签约服务相关细则做了初步的规定，每名家庭医生服务不超过200户……家庭医生签约服务收付费标准、服务内容等日益细化。

据国家卫计委统计，目前，全国已有27个省（区、市）印发了推进家庭医生签约服务的指导性文件或实施方案。今年全国85%以上的地市开展了家庭医生签约服务工作，人群覆盖率达30%以上。

生病后只需拨打一个电话，就有熟悉的医生上门问诊，可以省去到大医院排队挂号之苦，这样的好事就发生在长沙的一个个普通社区。

“社区医院定期组织家庭医生团队到社区入户，为居民提供个性化的医疗服务和健康指导，慢性病人、老年人、儿童都是我们的重点服务人群。”长沙市麓谷街道社区医院院长李大特说。

大医院医疗水平高，但费用高，过程繁琐，而社区卫生服务中心看病方便，但医疗技术水平相对较弱，应取长补短，发挥两者优势，让群众看得上病、看得好病。专家建议，加快全科医生培养步伐，让对口联系的大医院为社区卫生服务机构定期举办“全科医师培训班”，发挥专家传帮带的作用，提升全科医生的医疗卫生服务水平，让其真正当好群众的健康“守门人”。（记者 帅才 董小红 鲍晓菁）