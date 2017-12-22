配备稀缺、设施不全、卫生堪忧……母婴室的尴尬如何解？

近日，北京首都机场Ｔ２航站楼的一间母婴室因疑似设在男厕内，被网友曝光并吐槽“想象力不够用”。虽然机场声明称这并非母婴室，而是一个“家庭卫生间”，但此事引发了网友对各地母婴室现状的广泛关注。新华社“中国网事”记者在北京、杭州、深圳、海口等地实地走访发现，我国城市母婴室建设和管理普遍存在短板。

“男厕里的母婴室”还是“家庭卫生间”？

近日，有网友发文称，北京首都机场Ｔ２航站楼的母婴室竟设在了男厕所中。文章在网上引起热议，“我们的想象力越来越不够用了。”网友“我是落生”说。

根据网友反映的线索，记者实地探访了这间“母婴室”。该“母婴室”位于Ｔ２航站楼国际到达口男厕门附近距离男厕出入口约１米，是如厕男性必经之路，厕所门外没有任何关于母婴室的标示。

记者推开该房门，一股烟味扑鼻而来，一名男性正在里面吸烟。记者问他是否知道此处为母婴室，对方回答“以为是吸烟处”。据航站楼一位保洁人员说，很少有人在这个房间喂奶或换尿布，倒是时常有人在里面吸烟。

首都机场发布微博回应称：“媒体报道的‘男厕里的母婴室’准确地说是一个‘家庭卫生间’……因为近年来，男性携带婴儿旅客增多，因此在有空间的家庭卫生间里也加装了婴儿打理台，为旅客出行提供便利。”

首都机场还就机场内母婴室的数量、地点、设施等情况作出说明，强调目前机场共有母婴室１０３间，无障碍／家庭卫生间１２４间。“希望提供这样一些给宝宝换尿布、哺乳的私密空间，能为各位妈妈旅客带来更多便利与愉悦，而且这些母婴室也可临时用作妈妈们的休息室，让旅途的辛劳得到片刻的缓解。”

而关于机场等公共场所的母婴室状况堪忧的议论，已经不是新鲜事。早在去年年初，演员马伊琍就发表过微博长文《我们的母婴室》，痛批国内机场和火车站的母婴室形同虚设，引发社会关注。

记者多地踏访：母婴室状况堪忧

近日，记者实地走访了北京、杭州、海口等地发现，母婴室仍旧是一种“稀缺资源”。形同虚设、内部配套参差不齐、卫生情况不达标等成为城市母婴室的“通病”。有许多公共场所甚至未配备母婴室，导致妈妈们只能狼狈地躲到角落或厕所解决问题。

——没有配备或形同虚设。记者走访北京多家商场发现，母婴室大多为空缺。在建筑面积超２０万平方米、日均客流量超１０万人次的西单大悦城，一位清洁工告诉记者，大悦城没有母婴室，如需喂奶可以到附近的汉光百货商场。

较之商业建筑，公共设施的情况更加糟糕。记者发现，北京多家医院和公园都未配备母婴室；杭州多家体育场馆也未见相关标识。

——设备不齐全，条件简陋。日均发送乘客约７万人次的北京火车站，仅在二楼候车厅入口处有一个简陋的母婴哺乳室，里面有两排座椅、一张婴儿床、一个洗手池和一个尿布台。就在记者探访时，一名工作人员端来一台微波炉，并说：“这个可以用来温奶。”该母婴室平时关门，乘客要使用需找到工作人员开门。

在海口美兰机场，去往候机厅通道上的多个厕所附近，均设有母婴室，但空间很小，仅可容纳一位妈妈使用。市民龙女士说：“空间小问题不大，但是里面竟然没有空调，我夏天在里面给孩子喂奶，满身大汗。”

——卫生状况差，存在健康隐患。在杭州西溪街道卫生服务中心，母婴室实际为用帘子隔断的一片约５平方米的三角区域，里面只能喂奶，如需洗漱或换尿不湿，需要移步到隔壁卫生间，一位妈妈表示非常担心病菌传染。而在医院和火车站人流量大的地方，母婴室使用频繁且卫生消毒措施缺位，空气混浊、地面脏乱是“家常便饭”。

“二孩时代”给母婴更多关爱

事实上，关于加强母婴室标准化建设，国家层面并不缺少依据。２０１６年，国家卫计委出台《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》提出，到２０１８年底，应配置母婴设施的公共场所，配置率达到８０％以上；到２０２０年底，所有应配置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施。

按照中国儿童发展纲要目标，到２０２０年，纯母乳喂养率应该达到５０％。但现实情况却不容乐观，公共场所母婴室短缺的现象依然普遍。专家表示，在颁布“二孩政策”、提倡母乳喂养以及呼吁性别平等的社会背景下，社会对公共场所母婴室的需求量大大增加，亟需各地切实提升文明水平，关注母婴生活，加快建设数量充足、布局合理、配套齐全、管护到位的母婴室。

“母婴室的缺失，同时也是城市建设对人性关注的缺失。”深圳大学建筑与城市规划学院副教授杨晓春表示，当前国内公共场所的母婴室稀缺，在许多地方仍没有引起足够的重视。有别于一些公共服务产品，母婴室的建设除了需要政府推动，还需要社会各界的广泛参与，比如一些大型的商场、超市、候车厅等公共场所，都有责任建好母婴室。

武汉大学社会学教授周运清认为，母婴室的建设要远离“形象工程”，各地要加强规划，统筹考虑各类现有公共场所的实际，将实用和贴心放在第一位，打造一批“标准化”“规范化”母婴室，并做好后期维护工作。一个社会和一座城市的文明之光，往往在民生细节中显现，帮助妈妈们去除“喂奶要在角落里，换尿布当众解决”的尴尬，不仅是对母亲和孩子的关爱，更是衡量社会文明进步的重要标尺。（采写记者：周科、俞菀、叶含勇、吴茂辉）