走个路也咳喘　许是患了慢阻肺

今年36岁的胡先生最近发现自己运动起来越来越没有力气，不仅如此，连走路都开始气喘吁吁、上气不接下气。该不是得了心脏病?胡先生狐疑。一番思想挣扎之后的胡先生来到医院诊治。检查后，心脏没问题，倒查出了慢性阻塞性肺病(慢阻肺)。

医生告诉胡先生，病情已发展成“重度”，所以才会气喘、无力，任由发展下去会更加危险。好好的怎么会突然得了慢阻肺呢?胡先生纳闷，医生判断，这可能跟胡先生长期吸烟有关。

记者近日从枣庄市各大医院获悉，秋冬以来，慢阻肺住院病人激增，一些老病号到了冬天只能住院靠吸氧和药物控制病情，可以说冬季是慢阻肺病人的“一道坎”。专家告诉记者，慢性阻塞性肺病(慢阻肺)，英文简称“COPD”，是一种常见的以持续气流受限为特征的可以预防和治疗的疾病，与肺部对香烟烟雾等有害气体或粉尘等有害颗粒的异常炎症反应有关。临床表现为长期反复咳嗽、咳痰和喘息，久而久之将演变成肺心病、呼吸衰竭，致残率和病死率很高。

为什么慢阻肺会在冬季高发呢?专家解释道，呼吸道疾病是季节性疾病，与气候变化息息相关，冬季气温低，人体的气道容易被冷气刺激产生气道痉挛，从而产生胸闷、喘不过气来的症状，再加上冬季人体容易因受凉导致细菌感染，发烧、咳嗽、痰多也容易诱发慢性呼吸道疾病。

“很多患者晨起后咳嗽、咳白色泡沫痰，他们通常认为吸烟咳嗽、咳痰很正常，殊不知，这已经是慢阻肺早期了。等到出现运动后气喘的症状，病情往往已经发展到中重度。”专家称。慢阻肺以“发病率高、致残率高、死亡率高”著称，那么，为什么会得慢阻肺呢?《中国吸烟危害健康报告》强调，吸烟是慢阻肺发生的主要危险因素，植物性烟雾如秸秆燃烧等也是重要致病因素，因此该病在农村的发病率和死亡率相对较高。此外，工作环境、家族遗传等也是导致慢阻肺的常见因素。(记者 靖亚如)