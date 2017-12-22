护患者自己却被砸破头 120医生满身血还要先救病人

12月4日23时43分，晋城市120急救中心接到一个求救电话，称富士康公租房4号楼内有人酒精中毒，请求救援。接到调度的茹瑞峰医生、王荣荣护士和李强司机一行3人马上出车前往。

然而，急救人员刚将患者抬上担架，电梯里突然冲出一人对患者又打又踹。茹瑞峰急忙上前阻拦，却被这名男子拽住胸口衣服狠命捶打。被人拉开后，茹瑞峰继续往前走，谁知刚到小区门口，这名男子再次冲上前拿着利器狠命地向他头上砸去，茹瑞峰瞬间血流如注，但仍坚持先将患者送到医院。

12月21日，回到工作岗位没几天的茹瑞峰，回忆起当晚的情形，还心有余悸……

本是去救人莫名其妙被打

“大概是当晚11时50分，我们到了现场，一名年轻小伙子正焦急地等我们。”在晋城市合聚心脑血管病医院的病房里，还在输液的茹瑞峰回忆，那天到现场时，小区不让进车，他和王荣荣便抬着担架步行100多米跟在小伙子身后去救人。

当他们走到4号楼一楼电梯口时，看到一名男子躺在地上，满身酒味，浑身呕吐物脏兮兮的，已经没有意识。茹瑞峰赶紧拿出急救包，做了一些急救措施，测了一下他的生命体征。确定没什么大事后，三人一起将患者抬上了担架，准备放推车上。就在这时，电梯门突然开了，一名醉醺醺的年轻男子跑了出来。看着担架上的患者，二话不说用手提起患者头部狠狠往地上砸，边砸还边踹人。茹瑞峰赶紧上前阻拦：“不能伤人”。

年轻男子看着有人拦，越发火气大，拽着茹瑞峰胸口的衣服，抡起拳头就砸过来。刹那间，茹瑞峰被砸蒙了，可他始终记着急救人员必须谨遵的一条“不能还手”。于是，茹瑞峰一边躲闪一边试图挣脱。过了一会儿，又有几个人进来，将俩人拉开。茹瑞峰和王荣荣赶紧找人将患者抬上担架，准备送到救护车上。刚到小区门口，那个男子发了疯一样地冲了上来。“手里还拿了个什么东西，狠狠地砸到我头上，瞬间就血流如注。”茹瑞峰回忆。

强忍伤痛先送患者到医院

“看到茹瑞峰时，他手捂着头，脸上、身上全是血，真是吓了我一跳。”李强回忆，茹瑞峰上车后，王荣荣也在居民的帮助下将患者抬上了车。茹瑞峰拿手抹了一下眼睛，和同事说：“走，先送患者到医院。”在车上，王荣荣拿纱布简单地给茹瑞峰包扎了一下伤口，就径直来到晋城合聚心脑血管病医院。茹瑞峰顾不上自己头上的伤，与大家一起抬着担架把病人送到了急诊室，并和急诊科主任杨国龙进行了交接。等到病人安排好了，茹瑞峰才打电话向上级请示，汇报自己受伤的事情，单位安排他到晋城市人民医院就诊。

经检查，茹瑞峰头上一共有两处伤。一处长约五六厘米，不断冒血，还有一处十字伤痕。医生拿着线给他缝了五六针，处理完了之后，因市人民医院病房紧张，茹瑞峰又回到了晋城合聚心脑血管病医院住院。

“为什么抢救结束了才去处理自己的伤口？”面对大家的询问，茹瑞峰说：“不管怎么样，总得先把患者救了才行。”据杨国龙介绍，当时被急救送医的患者入院后，经检查，发现其脑后有一个3（厘米）×3（厘米）的血块，应该就是当时被人狠狠撞击头部产生的。在那种状态下，如果没有人及时保护，后果不堪设想。

挨打挨骂是家常便饭

即便是半夜被打破头，住了院，茹瑞峰也没给家里打电话。妻子怀着身孕，家里的父母都老了，他怕他们担心。

第二天上午，该下班的丈夫一直没回家，妻子打电话才知道了事情的真相，赶往医院。看着躺在病床上的丈夫，妻子是又气又心疼，“这救人咋还不对了？”

这一来，正好有急救人员前来探望，闲聊中她才得知，120一线的急救人员，被打、被骂等都是家常便饭。只要没出血没受伤，大家就全忍着。茹瑞峰和妻子成婚十年，工作中被人骂被人打的事从来没有对妻子说过。“我们接诊时，常常会遇到患者或患者家属心情急躁、发火，我们可以理解。就算家属或患者将火全部都发在了我们身上，我们也忍着，以抢救为主，不去计较，但这并不代表我们有错。”面对受伤的同事，急救医生闫鹏飞及他的同事们都希望通过媒体呼吁更多的人能给急救人多一些理解，在需要抬担架的时候搭一把手，遇到急救车通过的时候，让一下道，为自己也为每一个有需要的人让开一条绿色通道。目前，茹瑞峰已经回到工作岗位，再次投入紧张的急救工作。

办案民警调查了解到，被救患者与打人者是朋友关系，之所以有过激行为，是因为醉酒。事发当天，120急救中心已经报警，打人者已经被警察带去调查。进一步的处理结果，还要等待茹瑞峰的伤情鉴定报告出来后，再做处理。（记者 薛琳 通讯员 郝东亮 李健）