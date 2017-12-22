16岁小伙得了急性脑梗死

剧烈头痛、眩晕、胸闷、耳鸣没当回事，等到发展为偏瘫被家人送到医院时，年仅16岁的小伙子被确诊为急性脑梗死——这是近期苏州相城区人民医院救治的一起病例。

“近年心脑血管病出现年轻化趋势，生活不规律、不注意锻炼是关键。”相城区人民医院神经内科主任李永安表示，年轻人尤其是白领习惯久坐不动，加上长期熬夜、不规律饮食、不注意控制血压等坏习惯，会为心脑血管病埋下伏笔。

据李永安透露，随着冬季气温的降低，医院收治的心脑血管方面的病人数量正呈现上升态势，就最近一个月来看，医院光用于救治急性心肌梗死患者使用的阿替普酶数量就较以往翻了好几倍。

事实上，对于心脑血管疾病而言，医院层面的救治只是一方面，而日常的防治工作才是重中之重。

李永安说，在寒冷环境里，人体外围血管收缩，可使血压上升，血压越高，罹患中风、心梗等心脑血管病的风险也就越高。他提醒，对于有高血脂、高血压、高血糖的三高人群，要定期测血压，坚持服用降脂、降压、降糖药物，因为这类人群是心脑血管病的高发人群。此外，根据自身健康状况制定合理的锻炼身体方案有助于提高身体免疫力，抗击心脑血管疾病。

他建议有心脑血管病的患者在室外气温过低的时候要尽量减少外出。外出前最好先在走廊或过道里站一会儿，预先适应一下气温再出门，出门时应重点注意头部和四肢的保暖。（通讯员 黄梅 记者 薛马义）