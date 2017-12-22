江苏省：药品零售行业满意度“垫底”

12月21日，江苏省质监局发布了2017江苏服务业公众满意度测评分析报告。本年度调查对旅游景点、在线旅游、网络购物、家居装修、通讯与网络、养老服务、汽车4S店、快递服务、药品行业和行政便民等10个行业进行了重点测评。从统计数据来看，2017年全省服务业公众满意度指数为72.23分，总体处于“比较满意”状态，但仍存在一些问题值得关注。

在线旅游宣传常“不靠谱”

此次十大重点测评行业中，排在第二是旅游景点服务，满意度较高，但景区环境保护和基础设施建设仍需加强。被访者中有37.43%认为环境保护差，35.87%认为景区内公厕少。

在线旅游服务在快速发展的同时，一些问题也日渐凸显，被访者中有41.15%认为网上宣传与实际不符，37.17%认为退改票费太高，25.60%认为强制捆绑其它产品，24.40%认为订单被随意更改或取消，21.28%认为霸王条款普遍存在。

4S店老问题“顽固不化”

汽车4S店服务满意度虽保持稳态增长，但一些老问题仍顽固不化。被访者中有35.55%认为维修轻检查重换件，31.17%认为维修费用不透明，29.26%认为配件价格高，24.72%认为滥用乱用养护产品。由此可见，汽车4S店主要问题仍集中在维修轻检查重换件，维修费用不透明和配件价格高等几个方面。

行政服务应当更便民

从测评结果来看，行政便民服务公众比较满意，但在流程简化、材料精简和工作作风等方面仍有较大改进空间。被访者中有34.64%认为流程繁琐，31.43%认为材料存在重复，29.06%认为工作作风有问题。

药品零售满意度“垫底”

此次十大重点测评行业中，药品零售行业排名倒数第一。虽然该行业的公众满意度比十二五开局之年有明显增长，但药价高和药品虚假广告多遭公众抱怨。被访者中有40.08%认为药价高，36.17%认为药品虚假广告多，17.26%认为药品质量不安全。

记者追问

测评数据有什么用？

江苏省质监局质量处处长祁宁清表示，测评结果会转给相关部门，并制定出整改意见。江苏省质监部门也将通过连续测评的方式，推动重点行业公众满意度的提升。

南京财经大学服务质量研究院院长霍映宝表示，行业在发展过程中既要注重服务质量的提升，也要正确引导与管理公众预期，才能有效增强人民群众的获得感与满意度。（记者 薛玲）

■新闻附件

十大行业满意度得分

1、通讯与网络 73.67分

2、旅游景点 72.93分

3、快递服务 72.75分

4、网络购物 72.64分

5、在线旅游 72.50分

6、汽车4S店 71.21分

7、行政便民 70.44分

8、养老服务 70.31分

9、家居装修 69.57分

10、药品行业 68.30分