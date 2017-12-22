“心脑绿色通道APP”明年启用

明年1月1日起，北京市正式启动“心脑绿色通道APP”，120和999均将使用，向全市具备接诊能力的82家医疗机构转运急性心脑血管疾病病人。转运途中，患者信息可同步送达医疗机构，为抢救生命赢得更多时间。

昨天，市卫计委发布《北京市进一步提升急性心脑血管疾病医疗救治能力实施方案》。急性心脑血管疾病是严重威胁健康的重大慢性疾病，做好心脑血管疾病救治，是降低患者死亡率、致残率的重要举措。畅通急性心脑血管疾病患者救治渠道尤为关键。通过“心脑绿色通道APP”，患者院前院内医疗信息将实现共享。在转运过程中，急救医生在救护车上就能将急性心梗、急性脑卒中患者信息传输至要送达的医疗机构，方便医疗机构提前做好救治准备，提高救治及时性与成功率。

急性心脑血管救治工作不是简单地将几个科整合在一起，追求形式上的改变，而是强调流程再造，建立真正高效的绿色通道。因此，必须要有医院管理者在人、财、物、技术、空间，特别是激励机制等政策制度上的支撑。此外，还要充分发挥医院急诊科的枢纽作用，通过急诊科对外做好院前院内衔接，对内协调相关临床科室和辅助科室。依据方案，院前急救机构要合理设置规划院前医疗急救网络，使急救中心(站)辐射半径合理、出车及时。同时，二、三级医疗机构要整合医院内所有的资源，改造医院的工作流程和制度，理顺院前急救与院内急诊、院内急诊与院内其他科室之间的协同服务流程；接诊医疗机构要为院前急救开通绿色通道，针对病死率和致残率高的急性病，建立胸痛中心、卒中中心等急性病多学科诊疗模式，缩短患者进入医疗机构到接受治疗的时间。

据统计，本市目前具有急性心梗、急性脑卒中诊疗能力的二、三级医疗机构共82家(含分院、含军队武警医院)，其中具有卒中溶栓能力74家，具有急性冠脉介入能力63家。市民可登录市卫计委官方网站查询该名单。（刘欢）