东莞市：明年医护人员薪酬将大幅提升

“只要是高层次人才，无论有没有学术论文、科研成果，都要大力引进，不应当让编制成为绊脚石。”12月21日，在“2017年东莞市卫生计生局领导联系高层次人才座谈会”上，面对市人民医院妇产科学科带头人、主任医师黄素然提出的“产前诊断主任都无法入编的问题”，东莞市卫生和计生局局长叶向阳这样回应。

从本周起，东莞市卫生和计生局由11名副处以上的领导组成调研组，分赴全市各公立医院和社区卫生服务中心，走访高层次人才。叶向阳说，这一举措旨在听取医院中层干部的意见，对全市深化医药体制改革提出建议。他透露，2018年，东莞明年将大幅度提升医生薪酬水平，使其与工作和技术水平相匹配。

专家吐槽评价体系不科学

“全市的名医评审体系中，我的不少学生都是一类名医，我却差点没评上三类。”米其武是东莞市人民医院泌尿外科学科带头人，因为评价标准问题，他差点与名医称号擦肩而过。

对于名医和人才的评价标准，米其武有点糊涂：“什么是人才？是临床技能非常优秀的，还是只会写文章、搞科研的？这个评价标准直接影响到一些奖项的评定。我们医院现在很多专家晋升到主任医师已经十年了，他们都在搞临床，近五年没有发表过什么科研文章，但评奖的时候却又需要这些东西。此外，一些评审体系中规定出去进修有加分，我们医院的泌尿外科都是吸引别人过来进修，我们自己没有加分，来进修的却有加分。”

在座谈会上，市人民医院眼科学科带头人、主任医师张敏也认为，应该尽快明确人才评价标准。“对于对高职称、高年龄的医生，他们的主要工作是传帮带，把自己的经验传授给年轻医生，腾出更多时间去解决一些疑难杂症。这部分专家平时工作繁重，根本就没什么时候去搞科研。”

高层次人才引进要灵活

每年的座谈会上，人才流失、招人难，都是医生们重点反映的问题。黄素然说，自己所在科室的两位专家就因为编制等问题，流向了深圳，虽然被她“哄骗”了回来，但编制成了留住人才的绊脚石。

对此，叶向阳当场将两名专家的名字记录下来，并表示马上解决问题。他也提醒医院，高层次引进人才不用考虑编制的问题，“什么时候报什么时候要，凡是副高以上的、紧缺专业的、有突出贡献的或者是在某一领域有领军才华的，无论有没有科研成果、有没有论文，只要符合要求的就可以报上来，用人才引进的方式。”

而对于“学生的级别比老师还要高”这种怪现象，叶向阳坦承，这说明评价标准的确是没有考虑到一些实际问题，2018年的名医评审、医学领军人才评审标准都将进行修改。叶向阳说，此前在基层医院调研时，也有专家提到过这个问题。这个反映眼下非常尖锐、激烈，迫切需要主管部门去改变。

叶向阳表示，东莞医疗系统每年的科研立项不少，科研成果也不少，在每年的科研进步奖中，卫生系统所占比例也不低，但真正转化成生产力的科研成果却不多。因此，对于东莞的医疗系统来说，需要的是实用型人才。“我们不是不要高大上，但不能以这个为主，在这方面没办法跟广州、深圳去竞争。接下来，2018年的名医评审标准、医学领军人才评价体系都会进行修改。”

优质医疗资源要下沉到社区

座谈会上，多位专家提到现在患者太多，压力太大。心内科学科带头人叶健烽提到，他之前招了一名博士，才四天这名博士就走了，一问，他说“你们这里太忙了，我跟不上节奏”。

叶向阳深有感触地说，“专家太忙，尤其是名专家特别忙，现在的情况确实如此。目前全市医疗系统正高职称的有853人，副高4320多人，这些人不能天天看感冒发烧，分级诊疗的问题，‘解放’我们的专家，‘解放’我们的科主任就是核心。”

他透露：“包括市人民医院的普通门诊压缩、取消、下沉，这个问题，我们马上要提上议程，研究落实。三级医院的专家不能再做二级医院的事情。接下来我们一定要把市一级优质医疗资源进一步下沉到社区，要提高基层医疗卫生服务能力和水平，增加老百姓的满意度。”

他提到，现在三甲医院人满为患，但很多患者都是小病，“每天我接到的电话当中，让我介绍专家给他看的亲戚同学朋友，基本上都是小病，他提出来就要看哪个医生，我告诉他没必要，但他觉得我忽悠他。这反映出，我们的群众对看病就医的传统和观念，以及对基层的社区卫生服务机构不信任。”

医护人员薪酬待遇将提升

叶向阳提到，东莞也要借鉴深圳等地，出台东莞版的“名院、名科、名医”工程，切实提升东莞的医疗实力。而无论哪个工程，医护人员的待遇问题都是至关重要。“明年我们要大幅度提升医护人员的薪酬待遇。”叶向阳透露。

叶向阳表示，东莞现有的薪酬制度和薪酬水平而言，医务人员的薪酬待遇和自身所承担的工作量、技术含量和风险是不匹配的。明年市财政的投入，将向惠州、佛山等地看齐，也就是说，医生工资占医院总收入将有望从现在的4.1%大幅度提升到10.5%左右，医院也要努力降低运营成本，保证医护人员薪酬大幅提升这一目标。（记者/欧雅琴）