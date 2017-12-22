家庭医生 非私人医生

日前，“我国超5亿人有家庭医生”的报道备受关注。12月20日，国家卫计委网站公布了国家卫计委基层司有关负责人就家庭医生签约服务的回应。该负责人称，我国家庭医生签约服务尚处起步阶段。目前，全国签约人数已完成任务目标，但签约服务的推进还不平衡、服务质量仍有待提高。

60%重点人群签约

国家卫计委基层司相关负责人特别指出，家庭医生不是私人医生。签约服务原则上以团队服务形式为主，家庭医生团队包括家庭医生、社区护士、公共卫生医师等组成，二级以上医院医师提供技术支持和业务指导。

该负责人表示，目前，家庭医生签约服务主要依托城市社区卫生服务机构、农村乡镇卫生院、村卫生室，为居民提供包括基本医疗、公共卫生和约定的健康管理等服务内容。家庭医生签约服务优先覆盖重点人群，包括老年人、孕产妇、儿童、残疾人等人群，以及高血压、糖尿病、结核病等慢性疾病患者、严重精神障碍患者、农村贫困人口、计划生育特殊家庭。在此基础上，力争将签约服务扩大到全人群。通过为群众提供长期签约式服务，有利于转变医疗卫生服务模式，让群众拥有健康守门人，不断提高群众的健康水平。

明年做实做细服务

关于家庭医生签约数据，该负责人回应称，自2017年5月起，各地通过国家专门的信息系统报送家庭医生签约服务进展数据，以县（市、区）为单位进行填报，省级进行汇总，报送到国家卫生计生委。目前，全国签约人数已完成任务目标，一般人群签约率、重点人群签约率分别完成了30%、60%的医改工作目标。但签约服务的推进还不平衡、服务质量仍有待提高。

该负责人也坦言，自2016年5月启动家庭医生签约服务以来，这项工作在我国尚处起步阶段，目前还存在着诸多的困难和问题。首先是，家庭医生特别是全科医生的数量不够，距离2020年每万名城乡居民配有2-3名合格的全科医生目标还有一定的差距。其次，签约服务质量不高，一些基层医疗卫生机构向居民提供的签约服务针对性不强，以居民健康需求为导向的个性化签约服务不足，居民获得感不强。再次，部分地区家庭医生签约服务支持性政策还不到位，家庭医生团队的激励机制不足，激励作用没有得到充分发挥。另外，签约服务的宣传力度还不够，与居民的预期较高存在差距。

该负责人表示，2018年，我国将做实做细家庭医生签约服务，做到提质增效，逐步提高居民对家庭医生签约服务的感受度和满意度。

广东

将设家庭医生服务区

家庭医生签约服务备受关注，那么广东情况如何？记者了解到，广东目前已实现家庭医生签约服务地市全覆盖，截至今年11月底，广东省家庭医生签约服务全人群覆盖率为37.59%，重点人群覆盖率为57%，即将完成国家“30%、60%”的目标。

事实上，就在11月16日，广东省卫生计生委发布了《广东省基层医疗卫生机构家庭医生签约服务区指导标准（试行）》，要求各地城乡基层医疗卫生机构应在机构内设置“家庭医生签约服务区”，并于2018年5月前按标准完成现有基层医疗卫生机构家庭医生签约服务区的设置。家庭医生签约服务区将提供“一医一签约对象一诊室”个性化隐私保护的全科诊疗服务和健康管理服务。这也意味着，广东家庭医生们将拥有自己的工作阵地。（记者 丰西西）