钟南山：慢阻肺早干预 有利于逆转肺功能的损害

图为钟南山院士

气促，呼吸困难，是慢性阻塞性肺病的典型症状，患者会因呼吸衰竭而死亡。抽烟或空气污染等因素导致的肺部或气管炎症，最终造成患者气道部分堵塞。

慢性阻塞性肺病简称，慢阻肺，必须早防早治。钟南山院士和他的科研团队发现：慢阻肺尚未出现症状的早期阶段，治疗该疾病或许为最好时机。最近，该论文做为国际医学最新成果，发表在国际权威学术期刊《新英格兰医学杂志》上。

在中国，慢阻肺已成为最致命的三大健康杀手之一。中国约有4000万慢阻肺患者，中国40岁以上人群的慢阻肺患病率高达8.2%。在临床中，患者往往面临治疗效果较差，肺功能大幅度下降的情况。

钟院士说，慢阻肺在无症状期就进行干预，不仅明显改善肺功能，而且使肺功能的年递减率明显减慢，有利于逆转肺功能的损害，我们这种早期干预的新研究，可能会改变国际上对慢阻肺的治疗战略，很有新意。

钟院士及团队基于临床试验结果，明确主张应当对确诊的早期慢阻肺患者进行持续性的药物干预，将显著改善患者症状，挽救其肺功能。这一重要发现颠覆了医学上此前的认知。

相关知识：

早期慢阻肺有哪些症状

1、慢性咳嗽

刚开始时，咳嗽呈间歇性，早晨咳嗽较厉害，此后早晚或整日均有咳嗽，但夜间咳嗽并不显着。还有少数病例有各种明显气流受限，但无咳嗽症状。

2、咳痰

咳嗽后通常咳少量黏液性痰，部分患者多在清晨咳痰。如果是合并感染时，痰量会增多，可能会出现脓性痰。

3、气短或呼吸困难

这是慢阻肺的标志性症状。早期仅在劳动时出现，随着病者的加重，情况会逐渐加重，以致日常活动甚至休息时也感到气短。

4、喘息和胸闷

部分患者、特别是重度患者会出现喘息等症状，劳力后胸口常有紧闷感，这与呼吸费力肋间肌等容性收缩有关。

5、全身性症状

病情较重的患者，可能会发生全身性症状，如体重下降、食欲减退等，合并感染时还会咳血痰或咯血等症状。